بلير يدعو لنشر مزيد من البيانات بشأن لقاح أسترازينيكا لتخفيف المخاوف بشأنه

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير السلطات البريطانية إلى نشر المزيد من البيانات المحيطة بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، للمساعدة في تخفيف المخاوف بشأن اللقاح.

وفى مقدمة تقرير نشرته مؤسسته غير الربحية، حذر بلير من أن جهود التطعيم العالمية سوف تتقوض إذا "فقدت لقاحات مثل اللقاح الذى طورته أسترازينيكا مصداقيتها بناء على مخاوف غير مبررة بشأن السلامة أو الفعالية".

ودعا الحكومة إلى نشر بيانات عن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ثم تقسيمهم حسب الجرعة الأولى والجرعة الثانية والفئة العمرية، وعدد الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بعد أن تم تطعيمهم، وعدد من تم نقلهم إلى المستشفيات ومن توفوا بعد اللقاح.

وقال: "إننى أقبل تماما أن يتم تنسيق عرض البيانات بعناية حتى لا تضلل ولكن يتم تقديمها بدقة".

وأضاف: "لكننا فى وضع، في تقديري، لن تتحقق فيه المصداقية العالمية التي يحتاجها برنامج التطعيم بأسترازينيكا، إلا بنشر إجمالي مجموعة البيانات لبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة".

واعتبر بلير أن التردد بشأن اللقاحات ، وخاصة لقاح أسترازينيكا ، "خاطئ تماما وغير مبرر".