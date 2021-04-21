ناشطة بريطانية تقيم دعوى قضائية ضد تيك توك الصيني

قالت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك، إنها "ستدافع بضراوة" عن نفسها بعد إعلان مفوضة سابقة للطفولة في إنجلترا إقامة دعوى قضائية ضد التطبيق.

كانت آني لونجفيلد مفوضة الطفولة في إنجلترا سابقا، أعلنت اليوم الأربعاء مقاضاة شركة تيك توك والشركة المالكة لها بايت دانس بتهمة جمع المعلومات الشخصية لملايين الأطفال في بريطانيا وأوروبا بطريقة غير مشروعة، وتقديمها لأطراف ثالثة عير معروفة بهدف تحقيق أرباح.

وبحسب بيان لونجفيلد ومحاميها، فإن البيانات تشمل أرقام هواتف الأطفال وفيديوهات وصور لهم وأماكن وجودهم بالتحديد إلى جانب السمات الحيوية المستخدمة في تقنية التعرف على ملامح الوجه.

من ناحيتها، قالت تيك توك إنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 13 عاما بإنشاء حساب على تطبيق تيك توك، كما أنها تتبادل البيانات مع المعلنين عندما "تتوافر موافقة مناسبة من المستخدم أو أي أساس قانوني آخر للقيام بذلك".

وقال متحدث باسم تيك توك لوكالة (د.ب.أ)، إن "الخصوصية والسلامة تمثل أعلى أولويات تيك توك وقد عززنا سياساتنا وعملياتنا وتقنياتنا للمساعدة في حماية جميع المستخدمين والمستخدمين المراهقين بشكل خاص. نحن نؤمن بأن هذه الدعاوى بلا أساس ونعتزم الدفاع بضراوة في هذه القضية".