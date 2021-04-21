السلطات السريلانكية تأمر سفينة صينية تحمل مواد إشعاعية بمغادرة أحد موانيها

قال مسؤول حكومي بارز في سريلانكا اليوم الأربعاء، إنه صدرت الأوامر لسفينة صينية تحمل مواد إشعاعية، دخلت ميناء في جنوب البلاد بدون الافصاح عن شحنتها، بمغادرة الميناء على الفور.

وكانت السفينة" ام في بي بي سي نابولي"، التي تحمل علم أنتيجوا وباربودا، قد دخلت ميناء ماهيندا راجاباسكا في هامبانتوتا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وهى في طريقها من روتدردام إلى الصين.

وقال مسؤول بالميناء إنه تردد أن السفينة دخلت الميناء بسبب " مشكلة فنية".

ويشار إلى أن ميناء راجاباكسا يخضع لشركة هامبانتوتا انترناشونال بورت جروب بي في تي ليمتد الصينية وفقا لعقد تأجير طويل الأجل.

وقالت الشركة إن وكيلها في سريلانكا لم يفصح أنها كانت تحمل مواد خطيرة على متنها.

وقال المدير العام لمجلس تنظيم الطاقة النووية في سريلانكا انيل رانجيت إنه تم صدور الأمر للسفينة الصينية بمغادرة الميناء.