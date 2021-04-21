تايوان تسعى للانضمام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة خطة اليابان بتصريف مياه فوكوشيما

قال رئيس مجلس الطاقة الذرية التايواني هسيه شو-شينج، اليوم الأربعاء، إن تايوان ستسعى إلى الانضمام إلى بعثة دولية سترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لمراقبة خطط اليابان في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ.



وأضاف هسيه - حسبما أوردت صحيفة "فوكس تايوان" - أنه رغم أن تايوان ليست عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليست عضوة في الأمم المتحدة، إلا أنه أعرب عن تفاؤله في أن تشارك تايوان في البعثة التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



كما أشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية - التي تعارض أيضًا قرار اليابان بشدة - تسعى إلى مشاركة ممثليها في بعثة وكالة الطاقة الذرية لمراقبة تصريف اليابان لمياه محطة فوكوشيما.



وفي 13 أبريل الجاري، أعلنت السلطات اليابانية عن قرارها بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ، مؤكدة أنه سيتم تخفيف المياه ومعالجتها قبل تصريفها ولكنها ستظل تحتوي على عنصر التريتيوم ولكن بنسية قليلة.



من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقتها على خطة اليابان قائلة إن الطريقة التي ستتبعها اليابان في تصريف المياه ممكنة من الناحية التقنية وتتماشى مع الممارسات الدولية، وأكدت في 13 أبريل أنها سترسل بعثة من الخبراء لمراجعة خطط وأنشطة الدولة فيما يتعلق بمعايير السلامة التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على طلب اليابان.