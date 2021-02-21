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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. وصول أول طائرة ليبية إلى القاهرة عقب الاتفاق على إعادة الطيران المباشر

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:30 ص

تشهد أرض مطار القاهرة الدولي -اليوم الأربعاء- وصول أول طائرة ليبية، وذلك عقب الاتفاق المصري الليبي على إعادة الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة.

 


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