رئيس وزراء كندا يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة تحديات جائحة كورونا

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التحديات المستمرة لجائحة كوفيد-19 والحاجة الملحة لتطعيم الناس في كل مكان في أسرع وقت ممكن.

وبحث ترودو وجوتيريش تعاونهما مع رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، في استضافة اجتماع رفيع المستوى حول هندسة الديون الدولية والسيولة، وأهمية إعادة البناء بشكل أفضل لضمان انتعاش اقتصادي قوي يستفيد منه الجميع.

وتناولت المحادثة أيضا أهمية رفع الطموح بشأن تغير المناخ، مدعوما بخطط ملموسة، والتطلع إلى المشاركة في قمة القادة حول المناخ هذا الأسبوع، التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن.