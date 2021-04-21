 كامل الوزير يلقي بيانا أمام البرلمان حول حوادث القطارات وخطة التطوير.. الثلاثاء - بوابة الشروق
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كامل الوزير يلقي بيانا أمام البرلمان حول حوادث القطارات وخطة التطوير.. الثلاثاء

كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات
كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات
صفاء عصام الدين
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:04 م

يلقي وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير بيانا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل يوضح فيه خطة الوزارة لتطوير قطاعات المختلفة، خاصة قطاع السكة الحديد.

وياتي مثول الوزير أمام مجلس النواب بحسب جدول أعمال المجلس الذي أعلنه قبل قليل.

وكان وزير النقل قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التي أدت لخسائر في الأرواح وإصابات متعددة في فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات في مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة في هذا الشأن.

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