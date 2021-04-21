قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريص غاية الحرص على الاعتكاف في الـ10 أيام الأواخر من رمضان كل عام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كتب عليكم الصيام» مع الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تسقط سنة الاعتكاف عند فوات المحل ولا تجوز أن تكون في المنزل.

وعن وضع قيود وضوابط على الاعتكاف في المساجد بسبب فيروس كورونا، تابع: «على الجميع السمع والطاعة فيما يقوله المختصون بالأمر، فهم أدرى من غيرهم، وأما الاعتكاف في البيت فلا محل للاعتكاف في البيت، ولكن هناك بدائل أخرى من الذكر وقراءة القرآن».