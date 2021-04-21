مجموعة دول الساحل تعلن دعمها للمرحلة الانتقالية في تشاد

أعلنت الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية المعلنة في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس دبي إتنو في معارك مع المتمردين.

وكان رئيس تشاد الراحل يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وقالت الأمانة التنفيذية ومقرها في نواكشوط في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إنها لتعبر في هذه الفترة الحرجة من تاريخها عن عرفانها لجمهورية تشاد بالدور الذي ظلت تلعبه خدمة لاستقرار وتنمية منطقة الساحل، معربة أيضا عن تعازيها القلبية للشعب التشادي اثر وفاة رئيسه.

وتضم مجموعة دول الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.