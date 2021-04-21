بورصة ناسداك دبي: إدراج صكوك بـ500 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي

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رحبت بورصة ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن بنك دبي الإسلامي.

وحققت هذه الصكوك أدنى معدل ربح حققه بنك خليجي بنسبة 375ر3% كما وصلت تغطية الاكتتاب فيها إلى 6ر5 أضعاف المبلغ المستهدف حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 8ر2 مليار دولار أمريكي.

وقال بيان للبورصة اليوم الأربعاء: يعتبر بنك دبي الإسلامي المصدر الإماراتي الرائد للصكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3ر6 مليار دولار بما فيها هذا الإدراج بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وأضاف: تعزز هذه الصكوك مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء.

وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي حتى الآن 66ر74 مليار دولار.