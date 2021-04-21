تكريم تلميذة لفوزها بالمركز الثاني على الجمهورية في حفظ القرآن الكريم ببني سويف

تقدم محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمسؤولى قطاع التعليم لفوز مديرية التربية والتعليم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الإسلامية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تنفيذها عبر برنامج "ZOOM" حفاظا على صحة وسلامة الطلاب نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

من جهتها.. قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنها استقبلت، بمكتبها، اليوم، التلميذة (سما نزيه سيد)، بالصف الخامس بمدرسة منهرو الابتدائية بإدارة تعليم إهناسيا غرب بنى سويف، الفائزة بالمركز الثاني في المستوى الثاني بالمسابقة الإسلامية لحفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم (20 جزءاً و20 حديثاً من الأربعين النووية)، حيث منحتها شهادة تقدير ونقلت تهنئة المحافظ لها ولأسرتها على هذا التميز والإنجاز، متمنية لها التوفيق والنجاح.