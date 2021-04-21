حل الفنان بيومي فؤاد، ضيفًا على برنامج «خمس نجوم»، في ثامن حلقاته، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

وتضمن المقلب اتفاق مصطفى قمر وكريم فهمي على وهم بيومي فؤاد بأنه من ينفذ المقلب في «فهمي»، وعلق «فؤاد» بعد انتهاء المقلب: «يا ولاد اللعيبة، طب أنا شكلي إيه قدام نفسي وعيالي؟».

وأعرب عن اندهاشه من تنفيذ كريم فهمي ومصطفى قمر للمقالب، وأكد أن ما حدث لسيارته من سكب الطلاء عليها لا يُقارن بحزن كريم فهمي، مختتمًا: «كل عام وأنتم بخير ومصر بخير وربنا يرفع عنا وباء كورونا قريبا».

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.

وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.