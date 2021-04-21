قال الدكتور عمرو غالي، مدرب اللياقة البدنية، إنه من المستحب ممارسة الرياضة في شهر رمضان بعد الإفطار بساعتين على الأقل، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة في رمضان تعتبر من العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان.

وأضاف غالي، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ممارسة النشاطات البدنية والرياضة بشكل عام في شهر رمضان يجب أن يتبع محاذير وضوابط مهمة جدًا، خاصة مع شهر رمضان؛ خاصة في أجواء صيفية تمتاز بطول فترة ساعات الصيام.

وتابع: «يستطيع الشخص أن يُمارس الرياضة لمدة ساعة، لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد الإفطار بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الـ15 دقيقة، وسبب تقصير المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة إنهاء التدريب والإفطار هو محاولة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية المفقودة بأسرع وقت ممكن، لحماية الجسم من الأعراض الصحية التي يمكن أن يتعرض لها، نتيجة التدريب في جو رمضاني صيفي حار يمتاز بطول ساعات الصيام».