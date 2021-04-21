أكد استطلاع للرأي أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي على حساب الرئيس محمود عباس، في حين ستحظى حركة فتح بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، حصول البرغوثي على 33.5% من الأصوات مقابل 24.5% لعباس، واختار 10.5% فقط رئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

ويقضي البرغوثي 5 أحكام بالسجن مدى الحياة لدوره المزعوم في العديد من الاعتداءات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005).

وتجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما، في 22 مايو المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.

وحول التصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، منح 25.3% من المستطلعة آراؤهم أصواتهم لقائمة حركة فتح برئاسة القيادي محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة الذي تديره حركة حماس بواقع 28.7%، و23.1% في الضفة الغربية.

وفسر مدير مركز القدس للإعلام والاتصال غسان الخطيب، سبب ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين لموقفهم وذلك ربما "لأسباب أمنية، خاصة في الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل مرشحي الحركة (حماس)".

أما قائمة "الحرية" برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، فجاءت في المركز الثاني بنسبة 13%، في حين سيصوت 8.2% لقائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة ما بين الثالث والثالث عشر من الشهر الجاري، 1200 شخص.

وبحسب الاستطلاع، فإن الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية سيكون عاليا، إذ أكد عليه 74.2% مقابل 25.8% قالوا إن مشاركتهم غير محتملة، وبرر 66% من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين.

وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية، السبت، إن الفلسطينيين بعثوا برسالة إلى الجانب الإسرائيلي مؤكدين فيها على إجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع "وفق البروتوكولات المتفق عليها".

ولطالما أكد الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا وتحظر أي مظهر سيادي للسلطة فيها.

ولم ترد إسرائيل بعد على الطلب الفلسطيني.

وعبرت النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 44.4% عن قناعتها بتأجيل الانتخابات.

وفي حال عقد الانتخابات الفلسطينية، سيكون على الناخبين الاختيار من بين نحو 1400 مرشح، موزعين على 36 قائمة انتخابية بينها قائمة لحركة حماس الإسلامية وعدة قوائم لحركة فتح.