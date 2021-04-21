 ريم البارودي: أيتن عامر ملتزمة وتستحق البطولة المطلقة أكثر من ريهام حجاج - بوابة الشروق
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ريم البارودي: أيتن عامر ملتزمة وتستحق البطولة المطلقة أكثر من ريهام حجاج

ريم البارودي
ريم البارودي
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:01 م

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها تعتبر الفنانة أيتن عامر شقيقتها الصغيرة، مضيفة أنها تحبها لأنها شقيقة الفنانة وفاء عامر ولأنها ممثلة محترمة وتعرف الأصول.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الفنانة أيتن عامر ملتزمة في عملها وتحب زملائها في موقع التصوير، مشيرة إلى أن أيتن عامر تستحق البطولة المطلقة أكثر من الفنانة ريهام حجاج.

وذكرت أنها تحب أغاني وصوت الفنان أحمد سعد أكثر من الفنان بهاء سلطان، لافتة إلى أن كليهما ظلما أنفسهما.

وأوضحت أنها تحب ما يقدمه الفنان أمير كرارة أكثر من الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها تفضل العمل مع المخرج بيتر ميمي أكثر من المخرج محمد سامي.

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