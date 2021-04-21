قال الدكتور عمرو غالي، مدرب اللياقة البدنية، إن ممارسة الرياضة في رمضان إضافة للحرمان من الطعام يؤديان إلى فقدان الوزن إضافة إلى العديد من الفوائد؛ موضحًا أن الأطباء والمتخصصين أجمعوا على أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر ودائم طوال أيام السنة للمحافظة على صحة وكفاءة الأجهزة الحيوية واللياقة الصحية والبدنية والوقاية من الأمراض المختلفة.

وأضاف غالي، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ممارسة الرياضة تساهم في إكساب الجسم الجمال والرشاقة، والقوة والمرونة بالإضافة إلى أنها تقضي على الخمول والكسل والشيخوخة المبكرة؛ إلى جانب أنها تزيد من الثقة بالنفس وتساعد على التخلص من الضغوط الحياتية والتوتر المصاحب للحياة العصرية.

وتابع: «تصبح ممارسة الرياضة في رمضان ضرورة للمحافظة على حيوية وصحة الجسم وحرق الدهون والمحافظة على الجسم وحيويته، حيث أن نظام الحياة اليومي ونظام الجسم يتغير في رمضان؛ لأن عدد ساعات النوم الليلي تقل ويقل النشاط البدني في النهار ويتركز في الفترة المسائية، بالإضافة إلى تغير النظام الغذائي من حيث عدد وتوقيت الوجبات».