الغندور: الزمالك أيضاً فاز على الأهلي وهو مكتمل الصفوف

فسر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تصريحه المثير للجدل بشأن فوز الأهلي على الزمالك أيضا وهو منقوص من أبرز لاعبيه.

وقال الغندور إن البعض اقتطع تصريحه من سياقه ولم يفهم ما قاله كاملا.

وأضاف عبر قناة الزمالك: "لقد أكملت حديثي وقلت أن الزمالك فاز على الأهلي من قبل، ولم يكن الفريق الأحمر يعاني من أي غيابات في ذلك الوقت".

وكان نجم الزمالك السابق قد قال في فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه مندهش من احتفال البعض بفوز الأهلي على الزمالك في ظل غياب بعض لاعبي الفريق الأحمر مثل محمد الشناوي وعلي معلول، مضيفاً أن الأبيض خسر من قبل نهائي أفريقيا وهو منقوص من 3 لاعبين بارزين وهو الونش ويوسف أوباما وعبدالله جمعة، الأمر الذي أثار جدلا حول ما يقصده الغندور.