السعودية تستهدف توقيع عقود بقيمة 15 مليار ريال في البنية التحتية خلال العام الحالي

قال ريان نقادي رئيس المركز الوطني للخصخصة في السعودية، إن المملكة تأمل في تسريع وتيرة الخصخصة لسد عجز الميزانية الذي تضخم في العام الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وأضاف نقادي في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء أن المملكة تستهدف توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص في مجال البنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا سيكون أكبر عملية خضخصة منذ تأسيس المركز بهدف تسريع وتيرة الخصخصة عام 2017، كما يستهدف المركز استكمال بيع عدة أصول خلال العام الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن خطة الخصخصة في المملكة العربية السعودية تتحرك بوتيرة أبطأ من التوقعات عندما أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة خطة الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وعرض خططه لبيع حصص في شركات المرافق والأندية الرياضية ومطاحن الحبوب والمنشآت الطبية إلى القطاع الخاص، ومنذ ذلك الوقت نجحت الحكومة في بيع حصص في عدة شركات مثل شركة النفط العملاقة أرامكو ومطاحن الحبوب.

كما وقعت السعودية اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة لكنها لم تحقق الحصيلة التي كانت تأملها من الخصخصة والمقدرة بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأولى للعملية.

وقال نقادي "لدينا توقعات عالية بالنسبة لعدد الشراكات مع القطاع الخاص وعدد صفقات الخصخصة التي سنعقدها خلال 2022 و2023.. لدينا قائمة واضحة بالصفقات ونحتاج فقط إلى ترتيب أولوياتها. نحن الآن لدينا وضوح أكثر مما كان عليه الأمر منذ عامين أو 3 أعوام".

يذكر أن نقادي كان يعمل في مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز المصرفية البريطانية وعينته وزارة المالية السعودية عام 2019 لتأسيس وحدة للخصخصة قبل أن يتولى رئاسة المركز الوطني للخصخصة.

ومن أولى مهام نقادي كرئيس للمركز وضع قانون للخصخصة تقره الحكومة، وفي مارس الماضي تم تمرير القانون بهدف تسريع عملية الخصخصة من خلال إلغاء شروط الحصول على العديد من الموافقات من الحكومة.

وقال نقادي إن بعض صفقات الخصخصة استغرقت وقتا أطول لأنها لم يكن لها سابقة في المملكة. "وبمجرد إنجاز أول صفقة من نوعها، ستمضي الأمور فيما بعد بصورة أسرع".