لقي مسن مصرعه وأصيب 6 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو بطريق "إيتاي البارود - كوم حمادة"، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى العام بإيتاي البارود، يفيد بوصول متوفي ومصابين بحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو بطريق "كوم حمادة - إيتاي البارود".

وأسفر الحادث عن مصرع "محمود أحمد فرحات" 65 عامًا ومقيم بإيتاي البارود وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 6 آخرين وهم كل من: "رودينا عصام عمار، 6 سنوات، محمود أحمد خيري، 23 عامًا، محسن محمد إبراهيم المصري، 60 عامًا، إسلام مصطفى عبد العظيم، 30 عامًا، سعيد محمود عبد الغفار، 75 عامًا، محمد عصام عمار، 13 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.