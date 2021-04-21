تعاني بعض النساء من مشاكل الشعر خلال صيام شهر رمضان المبارك، حيث يصبح ضعيفًا ويتساقط، ويكون ذلك ناتجًا عن ضعف التغذية وفقدان الرطوبة؛ لذلك يجب الحفاظ على الطعام المتوازن ورطوبة الجسم في رمضان.

وبحسب مدونة عيادة "كلينيكانا" لزراعة الشعر الموجودة في تركيا، فإنه يمكن بسهولة الحفاظ على صحة الشعر أثناء الصيام، وذلك من خلال تعويض الجسم عن الماء التي فقدها خلال الشاي، مع تجنب المشروبات المحلاة التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها تسبب الجفاف والصداع النصفي.

كما يمكن ترطيب الجسم عبر شرب شاي الأعشاب مع الماء، إضافة إلى ماء جوز الهند الغني بالمعادن.

ويجب خلال تناول وجبة الإفطار والسحور، عدم الإفراط في الطعام وتجنب الأطعمة المقلية والمالحة لأنها تضعف الجسم وبذلك تؤثر على الشعر سلبًا، والحصول على الأنواع التي تحتوي على أوميجا 3 والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات، مع الإكثار من الفاكهة والخضروات، وخاصةً التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ.

وبجانب الطعام، على المرأة اختيار نوع الشامبو المناسب للبيئة المحيطة لها، حيث إن الحرارة ترتفع خلال شهر الصيام كما تزيد الرطوبة، ولهذا يجب استخدام الشامبو الخالي من الكبريت لأنه يتسبب في سحب الزيوت الطبيعية، ويؤدي ذلك إلى الجفاف والتساقط، مع تدليك الشعر بزيت جوز الهند لضمان الرطوبة والتغذية.

وعلى المرأة أيضًا الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان أثناء الصيام، وتجنب التمارين الشاقة، وشرب العصائر الطبيعية والماء بكثرة عند ممارسة النشاط الرياضي مهما كان بسيطًا.