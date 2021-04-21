أطباء ألمان يحذرون من تقليص العلاجات الطبية مع ارتفاع الإصابات بكورونا



حذر أطباء ومستشفيات في ألمانيا من الاضطرار إلى تقليص في العلاجات الطبية، مع ارتفاع عدد الماصبين بكورونا في وحدات العناية المركزة.



وقال جيرالد جاس من جمعية المستشفيات الألمانية في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء: "إذا لم تهدأ حالة العدوى خلال الأسابيع المقبلة، فستكون العديد من المستشفيات في المرحلة التي سيتعين فيها تأجيل العمليات، ليس لبضعة أسابيع، ولكن لشهور".



وذكر جاس أن 90% من المستشفيات تؤجل حاليا أكثر من 10% من العمليات، وأن نصف المستشفيات ألغت 20% من عملياتها المقررة، موضحا أن ذلك أثر بشدة على عمليات معينة، مثل عمليات استبدال مفصل الورك.



وقال: "كلما طال أمد الموجة الثالثة من الجائحة، زادت تقليص العمليات المقررة".



وأعرب أطباء الأورام عن مخاوف مماثلة، حيث قال توماس زويفرلاين، رئيس جمعية مكافحة السرطان الألمانية: "إذا تدهورت حالة العدوى أكثر من ذلك، فإن فترات الانتظار للعمليات المجدولة ستزداد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة".



وأشار إلى التأخيرات الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع: "لا أريد التحدث عن تصنيفات، لكن يتعين على الكثير من المستشفيات إعطاء الأولوية".



وفي المقابل، تحذر أصوات أخرى من إثارة الذعر، حيث قال رئيس مستشفى الرئة "بيتانين مورس"، توماس هيرمان فوسهار، في تصريحات لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار: "لسنا - ولم نكن في أي وقت مضى - عند الحدود القصوى لقدراتنا".



وأضاف: "مخاوف أطباء العناية المركزة غير مسؤولة وغير متناسبة.. لم يشغل مرضى كوفيد -19 حتى ربع أسرة العناية المركزة البالغ عددها 22 ألف سرير في ألمانيا".