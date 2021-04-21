أديس أبابا: السودان شرد المزارعين الإثيوبيين من أراضيهم ونهب ممتلكاتهم

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، اليوم الأربعاء، تسليم الحكومة السودانية 61 جنديًا إثيوبيًا إلى السلطات المعنية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن 59 منهم مزارعون والباقي من رجال الميليشيات.



وزعم، حسبما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الحكومة السودانية تطالب بأسر وتسليم جنود إثيوبيين إلى حكومة أديس أبابا لتضليل العالم بأنها تشارك في نزاع حدودي مسلح».



وقال إنه «لم تكن هناك حرب مستمرة بين البلدين باستثناء حقيقة أن القوات السودانية شردت المزارعين الإثيوبيين من أراضيهم ونهب ممتلكاتهم»، بحسب ادعاءاته.



وأكد رغبة حكومته عدم الدخول في نزاع مسلح مع السودان، قائلًا إنها «بحاجة إلى حل القضية سلميا من خلال استخدام آليات حل النزاعات القائمة وبروح تبادل المذكرات لعام 1972 بين البلدين».