الرئيس اللبناني يدعو إلى تنفيذ فكرة السوق العربي المشرقي المشترك

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، إلى وضع فكرة انشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ.

وقال عون، خلال لقائه اليوم وفداً من الهيئة الوطنية لدعم مبادرته قيام سوق اقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن، إن "من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا إبقاء أبنائنا في أرضنا."

وشدّد على ضرورة "خلق جو مؤات لتبلوره، وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم في جعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة".

واعتبر عون أن "هذا يتطلّب تنسيقا مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقا ونشاطا إعلاميا، وتبادل خبرات وصولا إلى إقرار قوانين وغيرها"، معتبرا أن "الإرادة المشتركة مهمة في هذا الاتجاه".

يذكر أن الرئيس ميشال عون يسعى لإنشاء سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع.