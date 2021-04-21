محكمة في سول ترفض طلب تعويض من قبل 20 ضحية استعباد جنسي



رفضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، طلب تعويض من قبل 20 من ضحايا الاستعباد الجنسي على أيدي الجيش الياباني، خلال الحرب العالمية الثانية، بعد أن أمرت اليابان بدفع تعويضات لـ12 ضحية في قضية مماثلة في يناير الماضي.



وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن المحكمة استشهدت بالحصانة السيادية، والتي لا يجوز بموجبها أن تصدر دولة حكما على دولة أخرى.



وإذا سمحت باستثناءات لمبدأ القانون الدولي، فمن المحتم ستحدث اضطرابات دبلوماسية".



وكانت نفس المحكمة قد قضت في يناير الماضي أنه يبغي على الحكومة اليابانية أن تدفع تعويضات لـ12 من ضحايا الاستعباد الجنسي بموجب القانون الياباني.



وأدانت منظمة العفو الدولية بقوة قرار اليوم الأربعاء.



وقال ارنولاد فانج، أحد الباحثين لمنطقة شرق آسيا "قرار اليوم هو خيبة أمل كبيرة حيث أنه فشل في تحقيق العدالة للناجين الباقين من نظام الاستعباد للجيش ولهؤلاء الذين عانوا من تلك الفظائع قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، لكنهم ماتوا بالفعل بالإضافة إلى أسرهم".