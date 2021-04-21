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البرلمان الألماني يقر «مكابح» كورونا على مستوى ألمانيا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 5:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 5:10 م

وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء، على "مكابح الطورائ" الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا خلال الموجة الثالثة.


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