البرلمان الألماني يقر «مكابح» كورونا على مستوى ألمانيا

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وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء، على "مكابح الطورائ" الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا خلال الموجة الثالثة.