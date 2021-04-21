مقتل شخص في انفجار استهدف قافلة للأمن الوطني الأفغاني بكابول



استهدف انتحاري قافلة تابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية، الليلة الماضية في هجوم مستهدف، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وقال مسؤولون بالأمن الأفغاني لوسائل إعلام محلية، إنه تم استهداف قافلة تابعة لمديرية الأمن الوطني في محاولة لشن تفجير انتحاري في كابول، كما أكد طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية أيضا الهجوم.



وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الهجوم وقع في العاصمة كابول، لكن لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.



وقال مسؤولو الأمن لوسائل الإعلام إن الحادث وقع في منطقة الشرطة الـ15 في إقليم كابول وأن شخصا واحدا قتل وأصيب تسعة آخرون، من بينهم مدنيون في الانفجار.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.



يأتي ذلك بعد أن حذرت حركة طالبان بتكثيف هجماتها على القوات الأمريكية وقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، إذا لم تغادر الولايات المتحدة بحلول الأول من مايو المقبل البلاد.