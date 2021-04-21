أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في كوريا الجنوبية خلال مارس الماضي بنسبة 9ر0% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال فبراير الماضي.
وتراجعت أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والمنتجات البحرية بنسبة 1ر0% شهريا، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 6ر1% وأسعار المرافق بنسبة 9ر0% والخدمات بنسبة 1ر0%.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر3% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 1ر2% سنويا خلال الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والمنتجات البحرية بنسبة 5ر16% سنويا ، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4ر5% وتراجعت أسعار المرافق بنسبة 3ر3% وارتفعت الخدمات بنسبة 2ر2% سنويا.