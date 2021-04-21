 ارتفاع أسعار الجملة في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9% شهريا خلال مارس الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار الجملة في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9% شهريا خلال مارس الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 7:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 7:48 ص

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في كوريا الجنوبية خلال مارس الماضي بنسبة 9ر0% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال فبراير الماضي.

وتراجعت أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والمنتجات البحرية بنسبة 1ر0% شهريا، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 6ر1% وأسعار المرافق بنسبة 9ر0% والخدمات بنسبة 1ر0%.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر3% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 1ر2% سنويا خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والمنتجات البحرية بنسبة 5ر16% سنويا ، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4ر5% وتراجعت أسعار المرافق بنسبة 3ر3% وارتفعت الخدمات بنسبة 2ر2% سنويا.

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