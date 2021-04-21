وزير الزراعة الفلسطيني يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي سبل التعاون المشترك

بحث وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبدالجابر، التعاون بين الجانبين، وأهمية التدخلات التي يقوم بها البرنامج في فلسطين.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أكد العطاري أهمية القطاع الزراعي ورؤية الحكومة الاستراتيجية في هذا الإطار بالرغم من كل الظروف السياسية والصحية والاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على التنمية بالعناقيد الزراعية التي أقرتها في 6 محافظات بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمانحين، والتي تأتي تنفيذاً للخطة الوطنية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتنفيذا لاستراتيجية القطاع الزراعي للأعوام 2021-2023.



وأشار العطاري إلى أهمية تشكيل مجلس الأمن الغذائي في فلسطين للأسر الفقيرة والتي تعاني من ضعف أو انعدام الأمن الغذائي، مشددا على أهمية الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة في تعزيز القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال تدخلات البرنامج بما يخدم المزارعين وتعزيز صمودهم على أرضهم واستخدام المنتجات الزراعية الفلسطينية في برامج الدعم المختلفة.



ومن جانبه، أكد عبدالجابر عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واهتمامه في المساهمة بتشكيل مجلس الأمن الغذائي، والمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية من خلال برامج الدعم التي يمولها برنامج الأغذية العالمي والتأكيد على العمل المشترك في القطاع الزراعي.