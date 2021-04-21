السودان: لن نسعى للخيار العسكري في حل قضيتي الحدود وملف المياه

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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس، إن حكومة الفترة الانتقالية تقف خلف القوات المسلحة وتقدم الدعم والسند لها وهي تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود، باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الأربعاء، أشار «إدريس» إلى أن الحفاظ على الأرض مسؤولية أخلاقية ووطنية، قائلًا: «لن نسعى للخيار العسكري في حل قضيتي الحدود وملف المياه لإمكانية حلهما بالعمل السلمي».

وأكد والي القضارف الدكتور سليمان، على عزم الحكومة على تنمية الشريط الحدودي مع الحكومة الاتحادية وجعل منطقة الفشقة جاذبة لكل السودانيين.

ودعا الوالي إثيوبيا للتوصل لمرحلة وضع العلامات على الحدود لإنهاء هذا الملف والالتفات للجوانب الأخرى في تحقيق التكامل، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.