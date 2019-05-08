هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟

لا يستطيع البعض التوقف عن قضم الأظافر، وخلال صيام رمضان، يشعرهم ذلك بالقلق؛ لاعتقادهم بأن قضم الأظافر يعتبر من مبطلاب الصيام، فهل يجب تجنبه خلال ساعات الصيام؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على هذا السؤال، قائلًا إن قضم الأظافر ليس من مبطلات الصيام، ما دام لم يدخل جوف الإنسان منها شيء.

جدير بالذكر أن الصائم يمكنه طلب فتوى خاصة من دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال كتابة السؤال وإدخال السن والبريد الإلكتروني، بعد الدخول على هذا الرابط

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كما يمكن الاستعلام عن الفتوى المرسلة مسبقًا إلى الدار من خلال إدخال الكود الخاص بها بعد الضغط على هذا الرابط اضغط هنا