بيرو تسجل 11 ألفا و301 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دولة بيرو تسجيل 11 ألفا و301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس بها إلى مليون و719 ألفا و88 حالة.



وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكي، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بتسجيل 417 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في بيرو، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و954 حالة.

وبحسب الجامعة، تم توزيع مليون و265 ألفا و474 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بيرو.



وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في عموم الدولة الواقعة غرب أمريكا الجنوبية، بلغ 529 ألفا، و215 شخصًا.