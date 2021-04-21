في الحلقة الثامنة من مسلسل «هجمة مرتدة»، يخبر «جبران» «دينا» أنه تم ترقيتها لتصبح مدير مكتب الشرق الأوسط ونقلها إلى مصر، وتخبر الضابط «رامي» بالأمر، ويطلب منها أن تتخذ كل إجراءات الحيطه والحذر حتى عودتها لمصر.

ويلاحظ «سيف» بعض الأمور الغريبة في المنطقة التي يسكن بها، ويطلب لقاء السيد «رفعت» ليخبره بالأمر، بينما تعود «دينا» إلى مصر وتذهب لمنزل أسرتها بالإسماعيلية، وعندما قابلت جدها تفاجئت به يضربها بالقلم على وجهها، ويخبرها بأنه علم بما فعلت وأنها قالت أن من يرى أنه لازال هناك حرب بين العرب والإسرائليين هو شخص غبي، ويقرر مقاطعتها.

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، يوسف عثمان، قيس شيخ نجيب، مايان السيد، نورا عبدالرحمن، خالد أنور، شروق ايمن، ندى موسى، سلمى طارق، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، شمم الحسن، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.