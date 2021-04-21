 مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بتورط الشرطة فى مصرع طفل على يد والده بالإسماعيلية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أبريل 2021 4:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

مصدر أمني ينفي ادعاءات الإخوان بتورط الشرطة فى مصرع طفل على يد والده بالإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 4:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 4:54 ص

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والذي تناول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يُحَمِّل الشرطة مسؤولية مصرع طفل على يد والده، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وأوضح المصدر الأمني أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز جثة هامدة لأحد المستشفيات بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ، وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل المتوفى، كان سبق اتهامه في عدد من القضايا من بينها «مخدرات – ضرب – سلاح أبيض» ومقيم بدائرة القسم، دائم التعدي على نجله المذكور بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات، ما تسبب في وفاته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، مضيفًا أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك