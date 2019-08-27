الموافقة على 42 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 74 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على 42 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها حتى الآن إلى 2495 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1250 عقدا موزعا (885 عقد مباني+ 365 عقد زراعة).

وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.