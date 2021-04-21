عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تسبب إعصار «سوريجاي» في دمار كبير بمنطقة سامار الشمالية في الفلبين، ما أدى إلى إجلاء نحو ثلاثة عشر ألف شخص؛ بسبب الفيضانات هناك.



وذكرت سلطات الفلبين، أنه تم إجلاء أكثر من 68 ألف شخص كإجراء احترازي، بعدما ضرب إعصار «سوريجاي» أجزاء من سواحل البلاد، وقالت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، يوم الاثنين، إن الإعصار تسبب في فيضانات بـ22 قرية على الأقل، وانقطاع الكهرباء بأربعة مقاطعات، بالإضافة إلى تعطيل حركة 3200 شخص و43 عبارة وسفينة شحن.



وأوضحت الشبكة أن عمليات الإجلاء تمت في تسع مقاطعات، وأنه تم فتح المزيد من مراكز الإجلاء، لتحقيق شروط التباعد الاجتماعي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.



