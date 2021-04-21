المفتي: يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الزكاة من الفرائض ولها وقت محدد يتم إخراجها فيه، حيث إن لكل عبادة وقت محدد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كتب عليكم الصيام» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن الزكاة لا تؤخر إلا لأسباب شرعية، ويمكن توزيعها على مدار العام.

وذكر مفتي الديار المصرية، أنه يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين منها، ويمكن إخراجها لعام أو عامين قادمين للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشار المفتي، إلى أن مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة يغطي المنافع العامة التي يستفيد منها الجميع كالمستشفيات والمعاهد التعليمية وشق القنوات وغيرها.