محمد بن راشد يشارك في قمة القادة حول المناخ



يشارك حاكم دبي ورئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد في قمة القادة حول المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، يومي 22 و23 أبريل، ومن المقرر أن يستعرض خلالها رؤية الإمارات لدعم العمل المناخي.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن الدولة تنظر إلى العمل المناخي الطموح والمستمر على أنه فرصة للنمو الاقتصادي في الإمارات والعالم.



وبحسب الوكالة، فإن الإمارات تشارك في القمة للمساهمة في تسريع تقدم العمل المناخي؛ تمهيداً للدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.