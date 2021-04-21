قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الحكومة المصرية وجهت بتقديم الدعم كافة للأشقاء الليبيين، لافتًا إلى أنهم طلبوا عودة الطيران مرة أخرى بين الدولتين.

وأضاف منار، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن الطيران بين مصر وليبيا لم يُلغَ وإنما اقتصر على نزول الليبيين بمطار برج العرب، متابعًا: «طلبوا النزول في مطار القاهرة الدولي وأهلا بهم في القاهرة الدولي».

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الليبي تشمل جانبًا تدريبيًا خاصًا بسلطة الطيران المدني وتدريب الكادر الملاحي وبعض أعمال السلامة، موضحًا أن الوزارة تقدم دعمًا في تدريب الطيارين والمضيفين والمهندسين.

من جانبها لفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن آخر لجنة عليا مشتركة بين مصر وليبيا تشكلت عام 2009، معلنة عن تحديد وقت مناسب للجنة العليا الجديدة؛ لمراجعة الاتفاقيات ووضع جدول زمني للتنفيذ في مجالات عديدة كالقوى العاملة والتعليم.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ظهر أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم خلالها تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.