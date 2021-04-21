ألمانيا تعتزم إلزام أرباب العمل بإتاحة اختبارين لموظفيهم للكشف عن كورونا أسبوعيا



مهد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الطريق في مجلس الوزراء لإلزام أرباب العمل بتوفير اختبارين لموظفيهم الذين لا يعملون من المنزل للكشف عن كورونا أسبوعيا.



وقال هايل اليوم الأربعاء في برلين: "بهذه الطريقة يمكن اكتشاف الإصابات بشكل أفضل، وتجنب انتقال العدوى ومنع إغلاق الشركات"، مضيفا أنه سيُجرى تعديل قانون الصحة والسلامة المهنية المعمول به حاليا وفقا للإجراء الجديد.



ومن المقرر أن تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في نفس الوقت الذي سيُجرى فيه إقرار تعديل قانون الحماية من العدوى. وكانت خطط سابقة تنص على إلزام أرباب العمل بتوفير اختبار واحد فقط للموظفين أسبوعيا.