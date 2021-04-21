قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه أجرى أمس الثلاثاء، اجتماعًا هامًا مع نظيره الليبي، مشيرًا إلى أن «الأشقاء في طرابلس مهتمون بنقل التجربة المصرية فترة كورونا إلى ليبيا».

وأضاف شوقي، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على تبادل المعرفة ونقل خبرة المنصات الإلكترونية وتدريب المعلمين والامتحانات الإلكترونية والاشتراك بالقنوات التليفزيونية، لافتًا إلى أن التعاون الكبير يبدأ بعد الزيارة مباشرة وسيتم الاتفاق على جدول زمني لتنفيذه.

من جانبه، أشار المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى توقيع 3 اتفاقيات للتعاون في شتى محاور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الجانب الليبي، أمس الثلاثاء.

وأوضح أن اتفاقيتين من الثلاثة تتعلقان بمجال البنية التحتية المعلوماتية وإعادة بنائها في ليبيا، والثالثة ترتبط ببناء القدرات وتوسيع الكوادر الشبابية من الشباب الليبي.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ظهر أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم خلالها تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.