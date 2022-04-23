تظاهرة في نيويورك تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين

شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية، والمدافعين عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، اليوم الخميس، في تظاهرة حاشدة في حي منهاتن بمدينة نيويورك، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، خاصة في شهر رمضان.

وانطلق المشاركون في التظاهرة من أمام القنصلية الإسرائيلية في المدينة، واحتشدوا أمام مقر البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة، للتعبير عن رفضهم للقمع الوحشي الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، حمل المشاركون العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بالاعتداءات، والقمع المستمر للمصلين في المسجد الأقصى.

وطالبوا في المسيرة التي شاركت فيها منظمة (ناطوري كارتا) ومنظمات فلسطينية (صامدون)، وحركة الشباب الفلسطيني، والوجود مقاومة، وأخرى أمريكية، بإنهاء النكبة المستمرة وتصاعد العنف الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم للأسرى والمطالبة بتحريرهم.

وانطلق، صباح الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وينعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن، التي ترأس اللجنة، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.

وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسيكون اجتماع اليوم الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أغسطس الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.