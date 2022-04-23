كييف: الروس أدركوا عدم جدوى عملياتهم العسكرية

قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، اليوم الخميس، إن القوات الروسية أدركت أخيرا عدم جدوى عملياتها العسكرية الحالية.

وأضاف أريستوفيتش، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الروس لم يهاجموا مصنع أزوف ستال لأنهم سحبوا قواتهم لتعزيز تواجدهم في الشمال.

وأشار إلى أن المدافعين الأوكرانيين يواصلون الاحتفاظ بمصنع أزوف ستال، لافتا إلى أنه يمكن تفسير رفض الجيش الروسي مهاجمة المصنع، لأن الروس نقلوا جزءا من قواتهم إلى الشمال لتعزيز حشودهم هناك، في محاولة لتنفيذ مهمتهم الأساسية وهي الوصول للحدود الإدارية لمنطقتي لوجانسك ودونيتسك، ما يؤكد أن الروس أدركوا عدم جدوى أخر عملياتهم العسكرية.