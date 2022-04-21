أوكرانيا تعلن مقتل 21 ألف جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالي 21 ألف جندي روسي وتدمير 829 دبابة و172 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الخميس.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و21 أبريل بلغ حوالي 21 ألف جندي و829 دبابة و2118 مركبة قتالية مدرعة و393 من الأنظمة المدفعية و136 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و67 من أنظمة الدفاع الجوي و172 طائرة و151 مروحية و1508 مركبات و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و166 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و27 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.