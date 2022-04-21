الرئيس الصيني يدعو إلى جعل آسيا مرساة للسلام العالمي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، إلى جعل آسيا مرساة للسلام العالمي، وقوة للنمو العالمي، ومصدرا لتقديم آفاق جديدة للتعاون الدولي، جاء ذلك في كلمة ألقاها شي عبر الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2022 في مقاطعة هاينان الصينية، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وشدد شي على أن السكان في آسيا يعتزون بشدة بقيمة السلام ويتفهمون أن مكاسب التنمية لا تتحقق بسهولة، إذ عانوا من الحروب الساخنة والباردة والصعوبات والمحن.

وقال شي: "على مدار العقود الماضية، تمتعت آسيا باستقرار شامل ونمو سريع مستدام، ما جعل المعجزة الآسيوية ممكنة"، مضيفا أن العالم بأسره يستفيد عندما يكون أداء آسيا جيدا، ودعا إلى بذل الجهود لمواصلة تطوير وتقوية آسيا، وإظهار مرونتها وحكمتها وقوتها.

كما أكد الرئيس الصيني، أنه من المهم للغاية للدول الكبرى أن تكون مثالا في المساواة والتعاون والأمانة وسيادة القانون وتتصرف بطريقة تناسب مكانتها، مشددا على أن عقلية الحرب الباردة وأفكار الهيمنة والمواجهة بين الكتل، يقوضون السلام والأمن العالميين، مضيفا أن العالم بأكمله يبحر في سفينة واحدة ذات مستقبل مشترك، ومن غير المقبول محاولة إلقاء أي بلد منها.

وقال شي: "لقد أثبتت الحقائق مرة أخرى أن عقلية الحرب الباردة تقوض أسس السلام العالمي، وأن الهيمنة وسياسة القوة الوحشية لا تؤدي إلا إلى تعريض السلام العالمي للخطر، وأن المواجهة بين الكتل لا تؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الأمنية في القرن الواحد والعشرين".

وتابع: "العالم بأكمله يبحر في سفينة واحدة ذات مستقبل مشترك ومن غير المقبول محاولة إلقاء أي بلد من على متنها".

وفي جانب آخر من كلمته، أكد شي أن الاقتصاد الصيني سيوفر ديناميكية كبيرة لاستقرار الاقتصاد العالمي وتعافيه وفرص سوق أوسع لجميع البلدان، مشيرا إلى أن أسس الاقتصاد الصيني التي تتمثل في المرونة القوية والإمكانات الهائلة والمساحة الواسعة للمناورة والاستدامة طويلة الأجل، لم تتغير بعد.

وقال إنه بغض النظر عن الكيفية التي سيتغير بها العالم، فإن إيمان الصين والتزامها بالإصلاح والانفتاح لن يتزعزعا، وأن الصين ستتبع طريق التنمية السلمية بثبات، وستظل دائما من بناة السلام العالمي، ومساهما في التنمية العالمية، ومدافعا عن النظام الدولي.