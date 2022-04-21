

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الخميس بتسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العراق، إلى مليونين و323 ألفا و878 إصابة، في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و201 حالة.



وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل شفاء 508 أشخاص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و295 ألفا و73.



ولفت التقرير إلى إجراء المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 آلاف و317 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و479 ألفا و819 شخصا.