مصادقة الصين على اتفاقيتي الأمم المتحدة ضد العمل القسري تثير تشكك المنتقدين

صادقت الصين على اتفاقيتين للأمم المتحدة ضد العمل القسري، ما لاقى ترحيبا من منظمة العمل الدولية، لكن الخطوة لاقت تشككا بين المنتقدين، ولا سيما الإيغور، الذين شككوا في أن يحرك هذا ساكنا.

وصوتت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) لصالح الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 والمتعلّقة بمنع جميع أوجه العمل القسري أو الإلزامي، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لعام 1957.

وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 على حظر جميع أوجه العمل القسري، وتتطلب من الدول الأعضاء أن تجرم ممارسات العمل القسري وتفرض عقوبات قانونية على من يرتكبها.

كما تنص اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لعام 1957 على الإلغاء الفوري للعمل القسري أو الإلزامي في خمس حالات محددة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

وواجهت الصين خلال السنوات الأخيرة اتهامات متزايدة بفرض العمل القسري ضد أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانج شمال غربي البلاد.

وأعربت منظمة العمل الدولية في شهر فبراير الماضي، عن "قلقها البالغ" بشأن تلك الاتهامات.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، اليوم الخميس: "أرحب بتصديق الصين على هاتين الاتفاقيتين الأساسيتين لمنظمة العمل الدولية بشأن مكافحة العمل القسري".

وأضاف أن "هذه الخطوة تظهر دعم الصين القوي لقيم منظمة العمل الدولية، وتعكس التزامها بحماية جميع العمال الإناث والذكور من التعرض لممارسات العمل القسري التي لا مكان لها في عالم اليوم".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين وانج وينبين إن الصين تولي اهتماما كبيرا لحقوق العمال وترفض العمل القسري.

ومع ذلك، لا يتوقع المنتقدون حدوث تغيير كبير، ويعتبرون الخطوة أقرب إلى كونها بادرة رمزية. ويقولون إن بكين تنفي وجود عمل قسري بها، كما صدقت على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون أن تكفل الحقوق المدنية الأساسية.

وقالت منظمة المؤتمر العالمي للإيغور، في بيان، إن هذا التطور "ليس من المرجح أن يغير الأحوال على الأرض".

كما قال مشروع الإيغور لحقوق الإنسان إن المراقبين "يجب أن يظلوا حذرين إزاء مزاعم الصين بأنها سوف تبتعد عن العمل القسري للإيغور، فهم لم يفعلوا ذلك".

وتدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ في الصين بعد عام واحد من إيداع صك التصديق لدى منظمة العمل الدولية.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان إن التصديق على الاتفاقيتين يرفع عدد اتفاقيات المنظمة التي أقرتها الصين إلى 28.

وعلى الرغم من أن الصين عضو في منظمة العمل الدولية، فإنها ظلت طوال الفترة الماضية خارج الاتفاقيتين.