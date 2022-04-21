



يعقد البرلمان العربي، اجتماعا له برئاسة عادل العسومي، وحضور أعضاء المكتب، في مقر الأمانة العامة للبرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم السبت المقبل، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.



وقال البرلمان، في بيان له اليوم الخميس، إنه سيناقش الجهود التي بذلها لحشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم، والعمل بشكل عاجل لوقف هذه الاعتداءات.



وأكد أنه سيتم إطلاع الإعلاميين أيضا على الزيارات والمباحثات التي أجراها في عدد من دول العالم، دعما للقضايا العربية.



وانطلق، صباح الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.



وانعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن، التي ترأس اللجنة، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.



وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية، وسيشارك في اجتماعها دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.



ويعد اجتماع اليوم الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أغسطس الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.