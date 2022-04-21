"عبد المنعم": توفير الآلات والمعدات وفرق العمل لإعادة المظهر الحضاري بالشوارع

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، وذلك بحضور رؤوساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومديري أفرع هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومديري المتابعة الميدانية، والرصد البيئى، موضحة أنه لوضع خطة عمل لشن حملات نظافة مكبرة.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات مساء اليوم الأربعاء بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، وتستمر لمدة أسبوع، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأشار إلى استمرار حملات النظافة المكبرة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، لرفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج الهدم بكافة الشوارع والميادين العامة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن الهدف من الحملة تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالتعاون مع رؤوساء أحياء المنطقة الجنوبية وكافة أجهزتها التنفيذية و هيئة النظافة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين المظهر العام خاصة في ظل انتشار الاوبئة والأمراض.

ووجهت رؤوساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال تكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات و المتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.

وشددت عبد المنعم، خلال اللقاء على ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الأعمال ولشركات النظافة الخاصة ببعض أحياء المنطقة الجنوبية ومنها حي المعصرة و حلوان ومراجعة الالتزامات الخاصة بها لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة ومنها منظومة الجمع السكني لرصد سلبيات والعمل على سرعة حلها على الفور.

ووجهت بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة خاصة أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وعن دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.