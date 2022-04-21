الصين تصدر إنذارا باللون الأزرق للعواصف الرملية

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إنذارا باللون الأزرق للعواصف الرملية، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العواصف.

وحسب المركز، فإنه من صباح اليوم الخميس إلى صباح الجمعة، من المتوقع أن تجتاح الرمال والغبار بعض مناطق منطقة شينجيانغ ومنطقة نينغشيا ومنطقة منغوليا الداخلية ومقاطعات شنشي وشانشي وخبي وجيلين وهيلونغجيانغ، فضلا عن بلديتي بكين وتيانجين.

ونصح المركز العامة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العواصف الرملية، داعيا السائقين لتوخي الحذر والاستعداد لمواجهة ظروف رؤية ضعيفة.

ويوجد في الصين نظام تحذير للطقس من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".