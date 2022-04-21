جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض راند شو الدولى بجنوب أفريقيا

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في معرض راند شو الدولي بمدينة جوهانسبرج في دولة جنوب افريقيا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 18 ابريل 2022 الجاري، حيث نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الجناح المصري بالمعرض الدولي، والذي ضم العديد من الشركات المصرية وشارك فيه عدد كبير من مشروعات من شباب جهاز تنمية المشروعات، الذين عرضوا منتجات متنوعة منها مستحضرات التجميل والعطور والبخور والمنتجات الجلدية والسجاد اليدوى ومنتجات أخميم والإكسسوار والملابس الجاهزة والتحف الفنية المتنوعة المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتوفير مختلف أوجه الدعم والمساندة لأصحاب هذه المشروعات من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والدولية وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج ويتيح المزيد من فرص العمل.

وتأتي مشاركة شباب جهاز تنمية المشروعات في المعرض الدولي في إطار حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وجهوده في فتح نوافذ تسويقية جديدة ومستمرة لأصحاب المشروعات ومساعدتهم للحصول على فرص جديدة للتصدير والتعاقد بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية من خلال مشاركتهم في المعارض الدولية الكبرى وإكسابهم خبرات التعامل مع الأسواق الأفريقية الواعدة وتطوير منتجاتهم لتلبية احتياجاتها ، بما يعزز من أرباح مشروعاتهم ويساعد على استدامتها والتوسع فيها واستيعابها للمزيد من فرص العمل.

وضم معرض المنتجات دول جنوب افريقيا – مصر – ليسوتو – كوريا الجنوبية فيما ضم المعرض السياحي دول موريشيوس – جنوب افريقيا – مصر – الهند – فرنسا.

وتأتي مشاركة مصر في المعرض الدولي راند شو استمرارا للتعاون المثمر مع المؤسسات والجهات التنموية بدولة جنوب افريقيا لفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة الى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية في الخارج خاصة المنتجات اليدوية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة والتي تجد اقبالا كبيرا في الأسواق الافريقية.